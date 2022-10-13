ещё! выкл. сиськи
13.10.2022 07:00 | картинки от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
720x1311, 136 Kb / медитация, похуй

медитация, похуй

комментарии
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rainhog | 13.10.2022 08:43
Все эти "похуи" заканчиваются когда жрать становится нечего или военкомат приходит
Murrzik | 13.10.2022 08:51
rainhog (08:43), на любимое дело не похуй. Особенно если оно приносит пожрать, поспать под крышей и одеться.
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