ещё! выкл. сиськи
13.10.2022 16:24 | интересное от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Дерево раньше являлось достопримечательностью города, так как оно выросло огромных размеров, но, к сожалению засохло. Но к счастью его не стали спиливать, а решили сохранить эту достопримечательность, создали в верхней части кроны в ветвях ресторан.

И не прогадали, он так понравился местным жителям, что они приходят сюда семьями, а также стали посещать и туристы, еще и благодаря своему расположению. Он находится по дороге с аэропорта Наха, в 5 минутах езды на автомобиле.

Когда будете в этих местах, не забудьте заехать по дороге в этот ресторанчик, впечатления останутся незабываемые! Ведь поесть на дереве, в 6 метрах над землей удается не часто. Из окна, через ветви дерева открывается прекрасный вид на бухту Наха.
800x1199, 213 Kb / ресторан, дерево

ресторан, дерево

комментарии
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MsGata | 13.10.2022 19:46
Япония, Окинава. Но вот рискованная конструкция... оО
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