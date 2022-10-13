ещё! выкл. сиськи
13.10.2022 22:57 | ссылки от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Залипалка на ночь https://g.co/kgs/Fjx19g
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720x1279, 200 Kb / Гугл, кот, лапка

Гугл, кот, лапка

комментарии
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keke | 13.10.2022 23:42
на "собака" он тож реагирует ;)
старая тема
keke | 13.10.2022 23:43
а еще есть старые приколы типо запроса "do a barrel roll" ;)
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