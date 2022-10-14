ещё! выкл. сиськи
14.10.2022 23:01 | картинки от Murrzik | комментарии: 3  ↓ 
Даже не в курсе, дорого это сегодня или нет?
864x927, 218 Kb / трава, проблема

трава, проблема

комментарии
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312kbps | 14.10.2022 23:42
это цена за 1 сотку, дорого конечно !
312kbps | 14.10.2022 23:54
у меня узбеки за 7 000 газон стригут 30 соток, и то я считаю что их балую )
Murrzik | 15.10.2022 00:51
312kbps (23:54), на счёт узбеков согласен. Но какие сотки, какой газон? Ты о чём??
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