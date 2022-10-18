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18.10.2022 16:09 | прочее от Polina | комментарии: 0  ↓ 
Один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон», а также резерваций индейцев племен навахо, хавасупай и валапай. Каньон прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона - 446 км. Ширина колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна - менее километра. Максимальная глубина - 1857 м.
1200x675, 209 Kb / Глен-каньон, каньон, воды

Глен-каньон, каньон, воды

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