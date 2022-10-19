ещё! выкл. сиськи
19.10.2022 11:41 | тексты от sgn | комментарии: 5  ↓ 
Если ты не можешь купить бабе айфон,
то надо брать уже с айфоном.
комментарии
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KIKOs | 19.10.2022 12:01
Истина!
tuslin | 19.10.2022 12:17
Ахах, есть ещё шуба соболиная, недвижимость и тд...
Polina | 19.10.2022 12:46
пиздец какой! юный совсем, видимо)).
болт | 19.10.2022 14:35
И с детьми, чтоб уж совсем ничего не делать
DimaS | 19.10.2022 15:06
болт (14:35), чтобы уж совсем ничего не делать, то и с любовником надо брать ещё.
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