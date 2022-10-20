ещё! выкл. сиськи
20.10.2022 20:59 | картинки от sgn | комментарии: 1  ↓ 
в продолжение к BLOG:)160014 -- на кого надо ровняться!
640x247, 40 Kb / дети, губернатор

дети, губернатор

комментарии
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Cyrilus | 20.10.2022 21:18
Великий и могучий русский язык. В своей речи на юбилейном параде Победы Путин сказал: "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ".
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