ещё! выкл. сиськи
21.10.2022 10:55 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

1561x2160, 619 Kb / ковёр, рпг, wh40k

ковёр, рпг, wh40k

комментарии
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anchoras | 21.10.2022 10:55
Ну тут надо всё же знать, кто такой Дорн, чтобы оценить :)
Real McCoy | 21.10.2022 11:08
А можно бригаду пригласить?
anchoras | 21.10.2022 11:13
Real McCoy (11:08), https://www.meme-arsenal.com/m ... b97f8b4d547357313e93f47688.jpg
anchoras | 21.10.2022 11:15
Real McCoy (11:08), тут с чего начинать? С того, что такое ваха? Кто такой Бог-Император? Кто такие примархи? Кто такой Дорн, чем выделяется? Ну и ещё контекста, наверное, насыпать для понимания масштабов деятельности вышеупомянутых?
sgn | 21.10.2022 11:57
anchoras (11:13), rofl... предисловие к игре.

Real McCoy (11:08),
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