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21.10.2022 21:54 | интересное от Polina | комментарии: 0 ↓
Необычные разноцветные озера вулкана Келимуту в Индонезии.
Причины изменения цвета:
Ученые еще не выяснили, почему озера изменяют цвета, есть только предположение. Исследователи считают, что изменение окраса происходит в зависимости от происходящей в данный момент химической реакции в недрах земли, а также от погоды.
По их мнению, на дне каждого озера имеются трещины, пропускающие через себя вулканические газы, которые попадают в воду и вступают в контакт с минеральными компонентами, находящимися в ней. Только каждый водоем имеет свои типы минералов, поэтому и окрас различается.
Присутствие углекислого газа позволяет глубинным водам, которые тоже богаты минеральными веществами, подниматься наверх. Из-за этого вода с поверхности втягивается, наоборот, вниз. Данный процесс также сказывается на изменении цвета водоемов.
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