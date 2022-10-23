ещё! выкл. сиськи
23.10.2022 20:51 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Ромашковый чай - чай от отчаяния со вкусом мерзкого отчаяния.
Выпьешь чашечку и понимаешь что не так уж и плохо ты жил пока не хлебнул этого говна.
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