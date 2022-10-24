ещё! выкл. сиськи
24.10.2022 20:16 | прочее от Polina | комментарии: 5  ↓ 

900x1284, 166 Kb / мужчина, волк, любовь, момент

мужчина, волк, любовь, момент

комментарии
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DimaS | 24.10.2022 20:20
> а-ха-ха-хаа!! да! нехуй с женщинами связываться (c) @Polina
Polina | 24.10.2022 20:24
DimaS (20:20), воот! всё праильна, нехуй. сначала определись кто ты, потом строй свою! жизнь, не портя при этом другим своею неопределенностью! )
DimaS | 24.10.2022 20:33
Polina (20:24), небинарные личности - они такие.
Polina | 24.10.2022 20:37
DimaS (20:33), от них много проблем в жизни тех, кто определился еще с юности (респект их интеллекту)
Mullets | 24.10.2022 21:26
Панин?
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