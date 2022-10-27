ещё! выкл. сиськи
27.10.2022 16:26 | картинки от sgn | комментарии: 3  ↓ 

451x577, 115 Kb / скамейка, читалка, юбка

скамейка, читалка, юбка

комментарии
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DimaS | 27.10.2022 16:30
Не доверял бы я таким креплениям у кресла. Да ещё с таким длинным рычагом. По идее сверху должны быть 2 крепления, а снизу одно, а тут наоборот и криво.
sgn | 27.10.2022 16:46
DimaS (16:30), на всё воля Аллаха.
опять же:
tuslin | 27.10.2022 17:11
DimaS (16:30), зато бутылку шарить руками удобно
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