ещё! выкл. сиськи
28.10.2022 21:55 | прочее от Polina | комментарии: 5  ↓ 

978x1480, 306 Kb / женщина, платье, крокодил, тазик

женщина, платье, крокодил, тазик

комментарии
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MsGata | 28.10.2022 22:38
Никогда, никогда Поля так не была близка к своей мечте о ридикюле как после слов свекрови : " а кто присмотрит за моим Барсиком пока я на курорте?":)
Polina | 28.10.2022 23:02
MsGata (22:38), давай ты нас местами поменяешь, правдивости для, иронии ради ;)
Polina | 29.10.2022 02:13
MsGata (02:05), это очень хорошо - жить раздельно и подальше друг от друга с родней
Polina | 29.10.2022 02:14
но меня таки надо местами поменять )
MsGata | 29.10.2022 02:20
Polina (02:14), с Барсиком? Или родней?:))
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