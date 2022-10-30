ещё! выкл. сиськи
30.10.2022 23:32 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 

570x592, 95 Kb / цвета, тона, сине-зеленый, названия

цвета, тона, сине-зеленый, названия

комментарии
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tuslin | 31.10.2022 00:16
Ещё rgb профиль для экрана в прикреплённом плиз
nifeus | 31.10.2022 00:52
только это не цвета а оттенки
Moveton | 31.10.2022 01:10
nifeus (00:52), условности. https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel почему-то называется "цветовой круг". Хотя может и стоило бы называть "оттеночный".
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