ещё! выкл. сиськи
31.10.2022 12:07 | картинки от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
когда на пенсию я выйду
не буду делать ничего
с балкона просто буду молча
полгода первые смотреть
906x1280, 214 Kb / окно, кот, конь, лошадь, перашки, рисунок, ч/б

окно, кот, конь, лошадь, перашки, рисунок, ч/б

комментарии
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Murrzik | 31.10.2022 12:07
Стырено тут https://t.me/inspiration_lives_here/4086
sonkspb | 31.10.2022 12:46
До пенсии ещё дожить надо. Я не надеюсь.
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