ещё! выкл. сиськи
06.11.2022 06:30 | тексты от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
Мой инструктор по вождению рассказывал
как он учился водить. Садился на стул,
брал палку в руки, закрывал глаза
и представлял, что он едет за рулём...

Я так учился трахаться.
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