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18.11.2022 12:18 | картинки от sgn | комментарии: 1  ↓ 

700x839, 101 Kb / Василий Голубев, трамвай, собака, остановка

Василий Голубев, трамвай, собака, остановка

комментарии
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болт | 18.11.2022 12:32
чозахрень. было ноль, плюсанул осталось ноль.
Студенчество напомнило. На конечной трамвая почему-то всегда стая собак бегала.
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