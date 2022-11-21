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21.11.2022 15:36 | прочее от sgn | комментарии: 1  ↓ 

864x1080, 208 Kb / Великая Молитвенная Башня Мира, Осака

Великая Молитвенная Башня Мира, Осака

комментарии
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justgod | 21.11.2022 15:46
Это трындец конечно... Кто это согласовал отдельный вопрос, как туристическая достопримечательность конечно яркий феномен, лишь бы не рухнула ни на кого в условиях тектонической активности Японии...
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