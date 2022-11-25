ещё! выкл. сиськи
25.11.2022 10:55 | ссылки от keke | комментарии: 5  ↓ 
Rammstein - Adieu (Official Video)

Rammstein, Adieu, клип

комментарии
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Vintorezz | 25.11.2022 11:06
Надо разбор с тайным смысла и на пару часов
Лелик | 25.11.2022 11:31
Vintorezz (11:06), а чо тут разбирать? Купили козу у @@Полины за 7 т.р и приносят в жертву.
keke | 25.11.2022 11:37
Лелик (11:31), откуда знаешь сумму сделки?
Лелик | 25.11.2022 11:59
keke (11:37), BLOG:)160582
keke | 25.11.2022 12:27
Лелик (11:59), зачёт, следующий :)
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