ещё! выкл. сиськи
06.12.2022 14:22 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 
BLOG:)160744 и на кокакольный мотив запеваем:
Кролик нам приходит,
Кролик к нам приходит
Терпенье приносит
Вкус к жизни бодрящий
Год 23-й - в огне не горящииий.
1500x1500, 498 Kb / кролик, зеркало, свечки, пентаграмма, 2023, sgn, shaggy_nik

кролик, зеркало, свечки, пентаграмма, 2023, sgn, shaggy_nik

комментарии
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pi314159265 | 06.12.2022 15:16
Насколько я помню из документации, пентаграмма нужна для того, чтобы запереть вызываемого демона и далее делать с ним всякое. Так что всё нормально.
Polina | 06.12.2022 18:25
pi314159265 (15:16), пентаграмму пошире тогда надо, чтобы там вдвоем с демонюкою делать всякое ... ;))
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