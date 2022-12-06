ещё! выкл. сиськи
06.12.2022 21:57 | интересное от buny | комментарии: 1  ↓ 
Заправщик компании Texaco. Официально дебютировал в январе 1933(!) года.
1920x1080, 445 Kb / Doodlebug Texaco, заправщик, 1933

Doodlebug Texaco, заправщик, 1933

комментарии
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buny | 06.12.2022 22:11
Тащил 6 тонн топлива. Двигатель располагался сзади, а коробка передач была четырех-ступенчатой, механической. Поскольку двигатель находился далеко от водителя, компания установила в моторном отсеке микрофоны, а в кабине динамики, чтобы водитель мог слышать его и знать, когда пора переключать передачи.
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