ещё! выкл. сиськи
13.12.2022 10:56 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Дорогой Дед Мороз! Пишу тебе письмо на наждачной бумаге.
Вот теперь посмотрим, сможешь ли ты сделать с ним то, что сделал в прошлом году...
комментарии
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болт | 13.12.2022 11:04
Можно на полиэтиленовой пленке.
Лелик | 13.12.2022 12:04
Лучше на стекловате
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