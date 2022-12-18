18.12.2022 11:08 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓ от 1. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и говоришь: 'Со мной классно в постели'. Это прямой маркетинг.

2. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Один из твоих друзей подходит к нему и говорит: 'С ней классно в постели'. Это реклама.

3. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и просишь номер телефона. На следующий день ты звонишь ему и говоришь: 'Со мной классно в постели'. Это телефонный маркетинг.

4. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты поднимаешься и поправляешь платье, подходишь к нему и наливаешь ему напиток. Ты говоришь: 'Позвольте' и подходишь к нему ближе, чтобы поправить ему галстук, и одновременно касаешься грудью его руки, а затем говоришь: 'Кстати, со мной классно в постели'. Это пиар.

5. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Он подходит к тебе и говорит: 'Я слышал, с тобой классно в постели'. Это узнаваемый брэнд.

6. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты уговариваешь его пойти с твоей подругой. Это торговое представительство.

7. Твоя подруга не удовлетворяет его, поэтому он звонит тебе. Это техническая поддержка.

8. Ты на пути на вечеринку и вдруг тебе в голову приходит мысль, что в тех домах, мимо которых лежит твой путь, может быть много симпатичных мужчин. Ты залезаешь на крышу одного из домов, расположенных ближе к центру и кричишь во все горло: 'Со мной классно в постели!' - это спам.

9. На вечеринке ты видишь несколько симпатичных парней. Ты всем им пишешь записки о том, как с тобой будет классно в постели. Это директ-мейл.

10.Ты приходишь на вечеринку, видишь обалденного парня, подходишь к нему и говоришь 'пойдем наверх, я очень хороша в постели'. А он говорит 'я не могу, потому что люблю мальчиков' - это неверный выбор целевой группы.

11. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Путем хитрых махинаций ты устраиваешь грязную склоку между присутствующими девушками, а сама остаешься в стороне. Когда все передерутся, ты говоришь 'пойдем отсюда! кстати, со мной классно в постели!' - это черный пиар.

12. Ты приходишь на вечеринку и говоришь 'Со мной круто в постели, но за мое тело хочу шоколад и шампанское'. Это бартер.

13. Ты приходишь на вечеринку, а там куча красивых девиц. Ты приспускаешь бретельку и говоришь: 'Со мной круто в постели и шоколада с шампанским не надо' - это демпинг.

14. На вечеринке ты не пользуешься успехом. Ты бежишь в центр пластической хирургии и делаешь себя похожей на Мерелин Монро. Это плагиат.

15. На вечеринке ты сразу громко заявляешь - 'Кто интересуется какова я в постели - за мной!' и уводишь их на другую вечеринку. Это позиционирование...

16. На вечеринку ты вообще не пошла, но говорят там только о том, как ты хороша в постели. Это раскрученная торговая марка.

17. Вечеринка проходит у тебя дома и приглашены только парни с которыми ты переспала. Это конференция разработчиков.

18. Ты пришла на вечеринку с подругами, и вы вместе видите симпатичного парня. Каждая из вас рассказывает как круто с ней в постели и что она за это хочет получить. Это тендер.

19. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь много симпатичных парней. Ты говоришь, что с тобой очень классно в постели и переспать с тобой сможет тот, кто предложит больше шампанского и шоколада. Это аукцион.

20. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что тебя зовут Светка. Все знают как хорошо в постели со Светкой. При этом Светка знает, что ты выдала себя за нее. За это Светка получает шоколадку. Это франчайзинг.

21. Ты приходишь на вечеринку с подругой. На вечеринке все знают, что с тобой хорошо в постели, ты им рекомендуешь подругу и говоришь, что ты ее всему научила и она знает все то, что знаешь ты. Утром Вы делите шампанское и шоколадки между собой. Это передача технологии и научно-техническая кооперация.