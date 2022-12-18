ещё! выкл. сиськи
18.12.2022 12:49 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 

894x1080, 137 Kb / бог, верующие, диалог, яйца, мрази

бог, верующие, диалог, яйца, мрази

комментарии
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olgovi4 | 18.12.2022 13:12
Безграмотность и апломб &#129318;&#8205;&#9794;&#65039;
supershmel | 18.12.2022 14:41
не понимаю почему во всех смехуёчках бог это мир любовь жвачка? возможно, что хочет больше мяса и насилия.
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