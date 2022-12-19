ещё! выкл. сиськи
19.12.2022 14:10 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
А вы задумывались, что Санта появляется из камина?
В камине же огонь, сажа, уголь.
Он же появляется чистый, и весь в красном.
Может потому что он Материализуется
В Огне Придя Из Преисподней?!?
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DimaS | 19.12.2022 14:14
Щьорт подери! Так и есть!
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