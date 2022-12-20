ещё! выкл. сиськи
20.12.2022 12:29 | сиськи от akel | комментарии: 13  ↓ 

1365x2048, 260 Kb / сиськи, рубашка, кресло, ожерелье, блондинка

сиськи, рубашка, кресло, ожерелье, блондинка

комментарии
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tuslin | 20.12.2022 12:51
На бабушек потянуло?
akel | 20.12.2022 13:56
tuslin (12:51), не надо сублимировать свою импотенцию в демонстративной тяге к молоденьким. Учитесь ценить женскую красоту в любом возрасте.
frosty | 20.12.2022 14:03
плюсую
Vintorezz | 20.12.2022 15:30
Тут как бы не в возрасте тётеньки дело...
Но плюс поставил
Vintorezz | 20.12.2022 15:38
Напомнило

Лелик | 20.12.2022 15:46
Vintorezz (15:38), мой товарищ, как то с такой попробовал замутить. КМС по метанию молота или что то похожее.
- 2 часа до подушки не долетал...
kikOS | 20.12.2022 16:13
akel (13:56), ты от нас явно что то скрываешь...
supershmel | 20.12.2022 17:24
tuslin (12:51), я уже устал его спрашивать, там то траснформеры перешитые, что пиздец, то почти герантофилия. он наверное ирл живёт исключительно в окружении 18-ти летних эскортниц 12/10 и хочется чего то другого
Vintorezz | 20.12.2022 17:37
Островский Александр Николаевич. "Бесприданница"

Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного?
Паратов. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет.
Огудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня.
Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик.
supershmel | 20.12.2022 18:09
Vintorezz (17:37), ну типо кто любит ржавый дырявый жигуль если есть варик выбрать свежий туарег не доплачивая.
akel | 20.12.2022 18:37
Закомплексованность так и прёт из вас. Сами себе стыдитесь признаться.
supershmel | 20.12.2022 18:53
akel (18:37), обожаю бабок из столовки, если ещё и выглядит как тренажер пластического хирурга так вообще с конца аж капает. уххх биляя пыску ебать
tuslin | 20.12.2022 19:18
akel (13:56), а причём здесь я, на картинке бабушка, это констатация фактов. В конце предложения вопросительный знак, опять же причём здесь я.
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