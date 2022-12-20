ещё! выкл. сиськи
20.12.2022 20:44 | интересное от therapy | комментарии: 2  ↓ 
Tri-V custom flashlight | machined from aerospace grade titanium. Capable of illuminating objects an entire football field away | MSRP 3295
1076x1268, 538 Kb / фонарь, ч/б

фонарь, ч/б

комментарии
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DimaS | 20.12.2022 22:25
> 3295 долларов США
На али мега-фонари продают за 30.000 руб. Они и бумагу жгут с 1м.
tuslin | 20.12.2022 23:29
"machined" никак не получится по отношению к титану, максимум сплав, aerospace grade такого понятия тоже не существует
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