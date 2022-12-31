ещё! выкл. сиськи
31.12.2022 11:38 | тексты от болт | комментарии: 7  ↓ 
С наступающим на вас опьянением, господа!

поздравление

комментарии
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sgn | 31.12.2022 12:32
буду дома. не буду встречать. скорее всего буду трезв.
mr.bsa | 31.12.2022 12:35
@болт алаверды
KIKOs | 31.12.2022 13:21
буду на работе, бухать не буду.
DimaS | 31.12.2022 13:24
Буду бухать, жрать салаты, мясо и всякое прочее.
Damsel | 31.12.2022 13:59
sgn (12:32), очень необычно и дерзко )
Polina | 31.12.2022 14:53
sgn (12:32), отчего же так?
Polina | 31.12.2022 14:54
DimaS (13:24), :)
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