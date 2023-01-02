02.01.2023 18:40 | тексты от KIKOs | комментарии: 0 ↓ от Мужик выкладывает из бара все спиртные напитки и аккуратненько укладывает всё в спортивную сумку. Жена:

- Коля, наxpена столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!!

Муж:

- Это не мы, Галя, на два дня на дачу едем... - это наш сын, дома на два дня остаётся!