ещё! выкл. сиськи
02.01.2023 18:40 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Мужик выкладывает из бара все спиртные напитки и аккуратненько укладывает всё в спортивную сумку. Жена:
- Коля, наxpена столько? Мы ведь только на два дня на дачу едем!!
Муж:
- Это не мы, Галя, на два дня на дачу едем... - это наш сын, дома на два дня остаётся!
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