ещё! выкл. сиськи
05.01.2023 14:23 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 
Чешский Крумлов: забегаловка у Швейка.
1200x800, 278 Kb / здание, Чехия, окно, решетка, тыква, фонари

здание, Чехия, окно, решетка, тыква, фонари

комментарии
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robokoteg | 05.01.2023 14:28
крумлов офигенно красивый город, эх
Polina | 05.01.2023 14:30
болт | 04.01.2023 19:23+ 0 –
В Крумлове есть здание, где под лестницей сидит Швейк с кружкой пива. Говорят, что именно там Гашек писал эту книгу.
. | 05.01.2023 14:33
Это, кстати, франшиза, коих по туристическим местам Чехии навалом. Тот самый кабак У Чаши ( У Калиха, U Kalicha) находится в Праге. https://ru.m.wikipedia.org/wik ... D0%A3_%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8

Если честно, и там и там средненько по кухне, но у Калиха чуть менее адаптированные под туристов блюда.
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