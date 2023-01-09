ещё! выкл. сиськи
09.01.2023 10:28 | тексты от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
Жених звонит в двери своей невесты. Открывает младший брат. Увидев жениха, зовет сестру:
— Маша! Твоя синица в руках пришла!
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