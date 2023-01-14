14.01.2023 19:50 | тексты от Agasfer | комментарии: 0 ↓ от Истинная красота сама себя защищает. Редко когда пацанам удавалось разглядеть хотя бы часть Лилькиного голого тела. Она всегда была либо в халатике, либо закручивала свою красоту в большое махровое полотенце.

И лишь однажды она явилась после душевой в предбанник с полотенцем на бедрах.

...

В тот день пацанам повезло вдвойне, но в последний раз.

Кто-то из девчонок разглядел в замазанном краской окне вожделеющий глаз, и завизжали тотчас все, кроме Мятниковой, которая почему-то подошла к окну вплотную и раскрыла махровое полотенце, представляя всю себя на пацанское рассмотрение голой. Выдержать эту картину не смог никто. С лестницы попадали все, словно автоматной очередью по спинам полоснули. Драпанули с расстегнутыми штанами в разные стороны...



© Дмитрий Липскеров, Осени не будет никогда