ещё! выкл. сиськи
17.01.2023 09:44 | картинки от sgn | комментарии: 3  ↓ 

1518x1000, 443 Kb / Парк Горького, ЦПКиО, 1930-е, Александр Гринберг, Klimbim

Парк Горького, ЦПКиО, 1930-е, Александр Гринберг, Klimbim

комментарии
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Moveton | 17.01.2023 10:49
Так в 1930е боролись с тотальной неграмотностью? Причём неграмотность побороли, а привычка запрещать всё, что попало, осталось. В Запорожье в районе 2010 года нам полицаи ранним утром запретили лежать на скамейках в парке. Положено сидеть и никаких сусликов! Про траву молчу. Наверное, пристрелили бы на месте.
Polina | 17.01.2023 10:58
смотрю у девчонок была мода на белые беретики (хотя бы платочек беленький, но завязывали)
sgn | 17.01.2023 11:42
Moveton (10:49), в МСК попустило как раз тогда где-то. Лужковские заборчики стали убирать, засеивать и застилать газон
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