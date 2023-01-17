ещё! выкл. сиськи
17.01.2023 12:51 | картинки от sgn | комментарии: 4  ↓ 
светорезистор
336x478, 30 Kb / резистор, светодиод, плата, нагрев

резистор, светодиод, плата, нагрев

комментарии
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tuslin | 17.01.2023 14:19
Фейк
sgn | 17.01.2023 14:24
может. а может и нет, судя по расплаву снизу и вот этому:
http://electrik.info/main/prak ... ora-oboznachenie-na-sheme.html
искать "Чтобы вы оценили, как сильно может греться резистор, взгляните на нагрев спирали разобранного мощного резистора (более 5 Вт) в керамическом корпусе."
tuslin | 17.01.2023 14:52
sgn (14:24), по ссылке более правдоподобная картинка. Я столько резисторов пожег в детстве не один не светился) и не должен.
саныч | 17.01.2023 15:14
Диоды ещё хорошо светятся, обычные стекляшки. Которые не светодиоды.
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