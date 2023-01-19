19.01.2023 06:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Нам врали, он существует!



Когда мне было 6 лет, мой отец сказал мне, что деда мороза не существует. Сегодня я был на утреннике в садике своего сына и угадайте, бл*ть, кого я встретил.

дед мороз

