ещё! выкл. сиськи
19.01.2023 06:45 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Нам врали, он существует!

Когда мне было 6 лет, мой отец сказал мне, что деда мороза не существует. Сегодня я был на утреннике в садике своего сына и угадайте, бл*ть, кого я встретил.

дед мороз

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