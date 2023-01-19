ещё! выкл. сиськи
19.01.2023 15:56 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Одевается девушка в кабинете у врача и говорит:
- Вы бы, доктор, хоть поцеловали меня на прощание
- Нет-нет, что вы, врачебная этика. Мне и ебать-то вас не следовало...
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