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19.01.2023 23:56 | картинки от Саныч | комментарии: 1  ↓ 

1171x825, 141 Kb / Бабушка, квадрокоптеры, прикорм

Бабушка, квадрокоптеры, прикорм

комментарии
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Moveton | 20.01.2023 01:16
7 лет назад слетались охотнее: BLOG:)91675 Наверное, потому, что зима была более холодной и снежной.
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