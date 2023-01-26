ещё! выкл. сиськи
26.01.2023 18:20 | сиськи от DimaS | комментарии: 6  ↓ 

1000x1250, 222 Kb / шатенка, стоит, купальник, синий, огород, картошка, перчатки

шатенка, стоит, купальник, синий, огород, картошка, перчатки

комментарии
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Polina | 26.01.2023 19:17
DimaS, батенька, устал уже, в отпуск душа норовит? )
DimaS | 26.01.2023 19:50
Polina (19:17), да как представлю, что с мая по август вокруг этой картохи плясать, то прополоть, то окучить... аж опять шерсть дыбом встаёт.
Polina | 26.01.2023 19:51
DimaS (19:50), зачем тебе это? если это родня, то они у тебя спрашивали, "тебе это надо?" когда такое хозяйство разводили?
Polina | 26.01.2023 20:19
помню мне мать повадилась канючить, мол надо бы приехать, огород всполоть (у нее 4 гк)), окна в доме перемыть, старая же уже, да и пусть зять приедет мне сарай построит вообще! я ей сразу объяснила, что в отпуск мы будем только под пальму на пляжик, с полным обслуживанием, огород пусть свой продаст к ебеней фене, раз сама с отчимом и двумя братьями (у которых вообще-то своя жизнь и свои семьи, занятости) не справляются, а окна мыть я буду только свои, чай не служанка у нее. либо пусть действительно наймет себе разнорабочих и даст в задание огород свой, раз уж он ей так нужен, раз решила его развести. мужу моему тоже есть чем заниматься ради себя любимого и своей семейнушки , а то и полежать на диване с пивком любит, и в своей собственной земле поковыряться, когда ему самому того захочется. у меня не согласовывали, хочу ли я ее огороды вскапывать по случаю их приобретения ею. да, отношения стали далекими, но если они основывались лишь на использовании меня и не более (а так и оказалось), тогда на кой они мне вообще!
DimaS | 26.01.2023 20:58
Polina (19:51), нет, личное хозяйство.
Фанат | 26.01.2023 21:46
Polina (20:19), в такой ситуации это больше проблема взаимоотношений, но не наличия огорода. А так-то да, нахрен он чужой нужен, если есть, чем заняться
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