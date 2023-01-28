28.01.2023 08:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Пошёл мужик на охоту. Бродил, бродил по лесу и вышел на опушку. Видит домик. Заходит в дом, а там сидят за столом монах и собака, и в карты играют. Мужик говорит монаху:

– Вижу даже собака твоя достигла совершенства.

Монах отвечает:

– Нет. Глупая она ещё. Видишь, хвостом вертит? Значит козырей набрала.