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28.01.2023 08:07 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓
Пошёл мужик на охоту. Бродил, бродил по лесу и вышел на опушку. Видит домик. Заходит в дом, а там сидят за столом монах и собака, и в карты играют. Мужик говорит монаху:
– Вижу даже собака твоя достигла совершенства.
Монах отвечает:
– Нет. Глупая она ещё. Видишь, хвостом вертит? Значит козырей набрала.
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