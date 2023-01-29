ещё! выкл. сиськи
29.01.2023 09:30 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 

1053x1053, 175 Kb / гардемарины, Серёжа, правки, ТЗ, последний русский

гардемарины, Серёжа, правки, ТЗ, последний русский

комментарии
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Cyrilus | 29.01.2023 10:43
На её месте надо было бы ответить: "Это Agile, Серёженька!"
WWWolfy | 29.01.2023 12:10
Cyrilus (10:43),
скорей кривой Waterfall

Agile как раз не вызвал бы таких вопросов,
другие вопросы бы вызвал )
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