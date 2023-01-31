ещё! выкл. сиськи
31.01.2023 07:56 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 
https://www.chronophoto.app/web.html

Игра, где ты должен угадать год, в который сделана фотография. Чем ближе предположение к дате фотографии, тем больше баллов набираешь.
комментарии
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IRS12 | 31.01.2023 09:14
Final Total: 2356
Cyrilus | 31.01.2023 09:26
Final Total: 3244
0
396
924
924
1000
Vintorezz | 31.01.2023 09:32
3874
Лелик | 31.01.2023 09:59
3328
Real McCoy | 31.01.2023 10:57
Это всё в миллиметрах?
Vintorezz | 31.01.2023 11:09
Real McCoy (10:57), в попугаях!
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