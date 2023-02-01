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01.02.2023 23:48 | сиськи от WWWolfy | комментарии: 0  ↓ 
Marianna Tomaselli - - итальянский иллюстратор, режиссёр-аниматор и визуальный художник. Она начала свою карьеру в качестве визуального дизайнера для модного бренда, а через несколько лет начала работать арт-директором в творческой студии в Милане, где исследовала все виды визуальной коммуникации, особенно в дизайне движения и видео. В 2018 году она стала фрилансером и начала сотрудничать со многими компаниями, клиентами и международными агентствами.
Её иллюстрации появлялись в рекламе, книгах, журналах и газетах, таких как Washington Post, Apple, New York Times, Kraft, Adobe, NBA, Nike, Campari, Repubblica, Ferrero, Findus, Jde, Venchi, Marriot и многих других.

Своими иллюстрациями она создаёт зеркальный образ собственной души: ироничной, современной и всегда ищущей чего-то нового.

https://inkygoodness.com/articles/artist-marianna-tomaselli/
1000x1255, 172 Kb / Marianna Tomaselli, детская, BDSM, плетка, маска, заяц

Marianna Tomaselli, детская, BDSM, плетка, маска, заяц

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