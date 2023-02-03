ещё! выкл. сиськи
03.02.2023 04:16 | сиськи от tuslin | комментарии: 7  ↓ 
В ответ на пост BLOG:)161469
российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер,шеф-редактор журнала.
730x910, 129 Kb / серфинг, розовый, море, коса, бузова

серфинг, розовый, море, коса, бузова

комментарии
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Polina | 03.02.2023 06:53
а што никто повтор-то не уберет?
Mullets | 03.02.2023 07:28
Polina (06:53), готово
KIKOs | 03.02.2023 08:42
Бузава штоль?
Лелик | 03.02.2023 09:59
Не, ну я понимаю, поет она хреново, но в "иное" то почему?
DimaS | 03.02.2023 10:02
Лелик (09:59), ну, так автор решил, я тоже ту, с соскамэ BLOG:)161392 , решил в иное отправить, чтобы других не травмировать.
. | 03.02.2023 11:54
@tuslin, ты два раза её запостил в разные категории. Один пост скрыли из-за повтора. Этот в какой категории оставить?
DimaS | 03.02.2023 13:30
. (11:54), если это бузова, то я бы оставил в ином. )))
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