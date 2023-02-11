ещё! выкл. сиськи
11.02.2023 12:29 | картинки от Polina | комментарии: 12  ↓ 

1000x884, 111 Kb / женщина, свинья, ванная, вода, грязь, полотенца, тюрбан

женщина, свинья, ванная, вода, грязь, полотенца, тюрбан

комментарии
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Mullets | 11.02.2023 12:30
Накидал тагов тебе чтобы по феншую
Polina | 11.02.2023 12:31
Mullets (12:30), у меня свои были, зачем ты мне сменил их?
Mullets | 11.02.2023 12:42
Polina (12:31), висела надпись, что без тагов и на главной материал не виден.
Я не против твоих :)
Polina | 11.02.2023 12:45
Mullets (12:42), понятно. видимо тогда еще только писала теги
DimaS | 11.02.2023 12:58
Polina (12:45), а почему ты их сразу не пишешь, в форме добавления материала? Что за мазохизЪмЪ?
Лелик | 11.02.2023 12:59
DimaS (12:58), так проще. Смотришь на пикчу и описываешь.
Polina | 11.02.2023 13:24
DimaS (12:58), потому как если не удалось разместить сразу пост (по размеру не подошел, например), то не хочется их снова переписывать. вот сначала пост размещается, тогда уже я добавляю таги
DimaS | 11.02.2023 13:44
Polina (13:24), а ты в таком случае в браузере стрелочку НАЗАД нажми и будет тебе счастье.
DimaS | 11.02.2023 13:50
Polina (13:24), короче, я так делаю: если при добавлении материала выходит сообщение "эй, ты, мачо, куда с таким размером лезешь?", то нажимаю в браузере стрелку "назад", появляется форма добавления материала с вписанными тэгами. Я, не закрывая браузер, в другом приложении ужимаю размер картинки (или нахожу подобную. но с размерами покомпактнее) и переключаюсь на браузер и в открытой форме просто жму кнопу "Выберите файл" и подсовываю новый файл. И вуаля, всё протискивается в блог.
Polina | 11.02.2023 14:06
DimaS (13:50), спасибо, тоже норм. хотя и так, и так одинаково примерно времени и кнопок..
nick7rus | 11.02.2023 15:05
Сёстры
Саныч | 11.02.2023 15:18
Давнооо уж эту фотку не видел...
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