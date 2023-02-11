ещё! выкл. сиськи
11.02.2023 15:25 | сиськи от DimaS | комментарии: 3  ↓ 

1669x2388, 313 Kb / рыжая, стоит, тазик, кувшин, полотенце, шляпа, платье, подкова, ширма, David Dubnitskiy, Давид Дубницкий

рыжая, стоит, тазик, кувшин, полотенце, шляпа, платье, подкова, ширма, David Dubnitskiy, Давид Дубницкий

комментарии
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Polina | 11.02.2023 16:20
DimaS, так ли это нужно указывать в тегах "сидит, стоит, лежит, смотрит, нагнулась, окунулась, ..."?
DimaS | 11.02.2023 17:06
Polina (16:20), так хочу.
Polina | 11.02.2023 17:13
DimaS (17:06), ок. я тебе тег "полотенце" добавила - если мешает, сотри
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