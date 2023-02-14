ещё! выкл. сиськи
14.02.2023 22:28 | сиськи от Agasfer | комментарии: 0  ↓ 
Зинаида Серебрякова, Купальщица, 1911, холст, масло. Это, кстати, ее родная сестра, Екатерина.
856x1000, 164 Kb / Серебрякова, Купальщица

Серебрякова, Купальщица

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