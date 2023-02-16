ещё! выкл. сиськи
16.02.2023 18:00 | сиськи от WWWolfy | комментарии: 5  ↓ 

1280x853, 107 Kb / книга, трава, сосок, иллюстрация, ноготь

книга, трава, сосок, иллюстрация, ноготь

комментарии
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DimaS | 16.02.2023 18:40
Какая начитанная сисечка!
keke | 16.02.2023 18:42
Знание - грудь!
DimaS | 16.02.2023 18:59
keke (18:42), ты не прав, надо так:
Знание - сила! А сила женщин - в сиськах!
Вывод:
Знание - в сиськах!
саныч | 16.02.2023 19:18
Правая сиська читает только правые страницы, а левая - только левые)))
KIKOs | 16.02.2023 19:22
саныч (19:18), гениально, работают два полушария!!
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