ещё! выкл. сиськи
27.02.2023 10:33 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Логотип немецкого консервного завода
960x1280, 488 Kb / логотип, свинья, консервы, консервная банка

логотип, свинья, консервы, консервная банка

комментарии
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KIKOs | 27.02.2023 10:37
неужели не переделали, или фотка старая?
tuslin | 27.02.2023 10:38
KIKOs (10:37), а зачем, логотип то желтосиний
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