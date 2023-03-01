ещё! выкл. сиськи
01.03.2023 14:21 | сиськи от DimaS | комментарии: 3  ↓ 

2008x1129, 628 Kb / блондинка, сидит, гольфы, ваза, роза, жемчуг

блондинка, сидит, гольфы, ваза, роза, жемчуг

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 01.03.2023 14:54
батенька, может добавим еще в таги "гольфы (вместо чулок), бюстгальтер, шорты"?
DimaS | 01.03.2023 14:55
Polina (14:54), чулки исправил, долго не мог вспомнить "гольфы" и там не шорты, а юбка.
Gelo | 01.03.2023 15:37
DimaS (14:55), (режим зануды вкл) это не юбка. Там хлястики для крепления чулок и шнуровка сзади.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  8
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 125955 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2023 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 188 / 294| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer