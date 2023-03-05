05.03.2023 13:09 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от Советские времена. Женщина после работы бежит в магазин, становится в очередь за колбасой, потом за сыром, картошкой и пр. Через два часа выходит, и тут рядом с ней останавливается шикарный лимузин, из него выходит арабский шейх и говорит:

— Я — король очень богатой страны. Вы мне сразу же понравились, и я хочу вас взять в свой гарем!

Женщина, устало:

— Ага, я вот ещё за хуем в очереди не стояла...