ещё! выкл. сиськи
05.03.2023 13:09 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
Советские времена. Женщина после работы бежит в магазин, становится в очередь за колбасой, потом за сыром, картошкой и пр. Через два часа выходит, и тут рядом с ней останавливается шикарный лимузин, из него выходит арабский шейх и говорит:
— Я — король очень богатой страны. Вы мне сразу же понравились, и я хочу вас взять в свой гарем!
Женщина, устало:
— Ага, я вот ещё за хуем в очереди не стояла...
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